Maxim Integrated Products（美信半導體）宣佈推出三款新型基礎IC：MAX41400儀錶放大器、MAX40108精密運算放大器和整合了MEMS振盪器的MAX31343即時時鐘（RTC），協助設計師將物聯網（IoT）、工業和醫療健康產品的電池壽命提高至兩倍，且具有可靠保護和最高精度。

設計IoT和電池供電感測器時，工程師必須確保系統具有較長的電池工作壽命，同時提供實際電壓、應力和壓力等訊號的高精度測量。嚴苛的功率預算要求這些感測器一次性達到高精度測量，很難實施校準過程。此外，工業和物聯網應用要求這些感測器能夠承受極端的溫度、濕度和機械上隨意操作等極端物理條件。

Maxim Integrated新推出的精密測量基礎類比IC，與最接近的競爭產品相比，MAX41400儀錶放大器將感測器系統的測量精度提高4倍，電池壽命延長55％。MAX41400提供25μV低失調電壓，以及低雜訊和可程式設計增益，耗流僅為65μA。

MAX40108是同類產品中提供最低工作電壓的精密運算放大器，工作電壓低至0.9V。低電源電壓、低功耗和25.5μA靜態電流相組合，協助工程師獲得兩倍的感測器電池壽命。

MAX31343 I2C RTC內部整合MEMS振盪器，提供±5ppm計時精度，遠遠優於最接近的競爭產品，此外，其MEMS諧振器具有可靠的系統保護。憑藉整合諧振器，MAX31343避免了晶振容易引發的機械故障，其WLP封裝小於市場上所有競爭產品。

延長電池壽命方面，與最接近的競爭產品（1.8V工作電壓）相比，MAX40108精密運算放大器的工作電壓為0.9V，協助客戶獲得兩倍的感測器電池壽命；在電池供電的工業感測器應用中，與最接近的競爭產品相比，MAX41400將電池壽命從現有的7.4小時延長至11.5小時。

最高精度部份，MAX31343提供最高計時精度，保證每年偏差小於3分鐘；MAX41400將低失調、低雜訊和整合可程式設計增益等特性相組合，使得感測器測量精度至少提高2個有效位。

可靠保護部份，MAX31343在擁有nanoPower和高精度計時的同時，具有2900G以上的耐衝擊性和50G以上的抗振性。Maxim Integrated是市場上唯一能夠達到這種可靠保護水準的RTC供應商。

Omdia分析師Adam Davidson表示，隨著工業和醫療健康IoT應用的增長，對增強電池壽命管理、提高測量精度的需求也不斷增長，以滿足低功耗和設備工作有效性的要求。

Maxim Integrated核心產品事業部副總Vickram Vathulya表示，這三款器件是我們基礎類比產品中的佼佼者。Maxim的使命是不斷為工程師提供實際測量和連接類比世界所需的最佳產品。這些方案具有優異的測量精度和超低功耗，能夠滿足最苛刻的感測器應用需求。

(工商 )