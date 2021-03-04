由於逢農曆年長假，信邦(3023)自結2月合併營收為17.36億元，月減17.82%，但仍是歷年同月新高，信邦表示，3月起工作天數恢復正常，且各產品訂單穩定，預估第1季合併營收可望創下歷年同期新高。

信邦長期耕耘客戶需求，提供全面性的整合服務，隨著客戶端需求的增加、滲透率的提升及新客戶的導入，帶動信邦業績穩定成長，儘管因農曆年長假，信邦2月合併營收17.36億元，月減17.82%，但年成長達30.03%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為38.47億元，較去年同期成長33.14%。

就各產品來看，今年前2月醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I)及通訊及電子週邊(C)等產業之銷售分別較去年同期成長42.27%、124.34%、19.52%、15.38%及44.7%；其中汽車產業之銷售較去年度大幅成長，主要係電動汽車及充電站之需求增加所致，電動汽車除既有客戶需求增加外，並有增加新的客戶；充電站除原有美系客戶外，並已成功打入歐系前兩大充電站業者。

目前連接線組生產銷售佔信邦集團營收76.99%；連接器及零組件銷售佔23.01%。

就產業別銷售分佈來看，綠能及節能產業佔27.38%；工業應用產業佔26.86%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.71%；汽車產業佔11.47%；醫療及健康照護產業佔9.58%。

信邦表示，目前各產品訂單穩定，第1季合併營收可望創下歷年同期新高，雖然供應鏈缺料問題未解，但公司已加強備料，全年業績可望逐季成長。

(時報資訊)