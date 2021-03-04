北市拚93處路口AI智慧化 縮短旅運時間 替塞車難題解套。（吳康瑋攝）

北市拚93處路口AI智慧化 縮短旅運時間 替塞車難題解套。（吳康瑋攝）

北市長柯文哲推動智慧城市，從2019年起推動智慧號誌四年計畫，第一處內科、南軟等周邊9處主路口設置AI感測智慧號誌後，只要車流量大，就自動延長綠燈通行秒數，至今上路滿2年，內科周邊旅運效率縮短4至5分鐘，而基隆路、信義及光復南路周邊10處路口去年設置智慧路口號誌後，旅運時間也縮短7至8分鐘，北市交通局長陳學台預估2022年將完成93處智慧號誌，提升全市行車效率。

北市交工處長葉梓銓指出，北市智慧路口四年計畫，目標設置55處動態號誌系統、38處行人感應性系統，共計93處，至今已完成19處動態號誌路口，13處感應性路口，並且為了提升主要幹道的行車效率，也在13處行人路口設置感應性行人號誌，若無行人通行，路口將會延時轉換為行人綠燈，但為避免行人站在感測器監測得到的範圍內，智慧號誌會在3至4個周期後，轉換為行人綠燈。

葉梓銓表示，目前智慧號誌除已經建置的內科南軟、及基隆路部分路口，今年還會將基隆路的智慧號誌繼續往南延伸至辛亥路，今年還會設置12處，明年則會設置13處，他說明設置標準，只要是路寬達6線道以上、距離上下路口200公尺、離峰行人少等獨立路口，將評估設置感應式行人號誌。

此外，交控中心主任王耀鐸說，北市的智慧號誌自2019年試辦後，改善整體路口服務水準，並讓平日車輛的旅運時間平均縮短8.9％、假日縮短16.2％，並且去年透過智慧號誌讓整體停等塞車時間減少36萬2117小時，減少二氧化碳排放1114公噸，減少行車油耗50萬9222公升，預估節省下至少三座大安森林公園能解決的碳排放量，共可省下約億元。

(中時 )