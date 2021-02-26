經濟部統計處最新公布1月工業生產指數為125.4，創下歷年單月次高，年增18.81%，較上月減少3.18%；其中，製造業指數127.6，同樣寫下歷年單月次高，年增19.67%。美系外資指出，自2020年中期以來，製造業庫存已大幅減少，至去年12月還有進一步的顯著調整（當月庫存量月減1.0％），庫存出貨比已降至6年低位。精實的庫存和穩定的外部需求，可望為短期內的製造業活動再添動能。

美系外資指出，在全球方面，預計從今年第二季度開始，全球經濟將穩步反彈，在美國方面，持續進行疫苗接種和重要的財政支持，這些都為台灣進一步的外部需求回升，提供了堅實的支持。隨著技術需求的不斷增長，台灣的科技行業未來幾個季度的資本支出進一步大幅增長。

昨天法說會的台達電(2308)，去年EPS創下9.81元的新高，因應全球化布局，去年資本支出178億元也創新高，但公司估，今年不論台灣、印度、泰國、中國等地都有擴充產能計畫，估計全年資本支出將突破200億元。

光寶科(2301)在光電、雲端等核心事業需求持續成長下，今年資本支出估達50億元，年增47%，預計擴充高雄、越南廠產能。

(時報資訊)