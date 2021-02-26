遠距生活及汽車電子需求強勁，華科集團3家PCB廠-瀚宇博(5469)、精成科(6191)及精星(8183)109年業績同步攀高，其中瀚宇博全年稅後盈餘為31.63億元，每股盈餘達6.15元；精成科全年稅後盈餘17.63億元，每股盈餘為3.42元；精星全年稅後盈餘為2.07億元，每股盈餘為1.73元，今天3家公司股價連袂逆勢走高。

瀚宇博近幾年將產品重心放在5G高階網通設備、伺服器、遊戲機及商務NB等高階產品，隨著產品布局逐漸發酵，高層數網通及伺服器應用板逐漸成為公司主力產品，去年因新冠肺炎疫情帶動宅經濟及遠距生活需求強勁，加上業外有華新科(2492)股息挹注，推升瀚宇博業績創高。

瀚宇博109年合併營業收入為457.04億元，營業毛利為95.94億元，合併毛利率為20.99%，營業淨利為53.63億元，營業淨利率為11.73%，稅前盈餘為57.85億元，稅後盈餘為31.63億元，年成長12.32%，每股盈餘為6.15元。

精成科產品涵蓋PCB及EMS，為強化競爭力，精成科在PCB部分深耕消費性電子，提高主力客戶市佔率，EMS部分則增加工具機、汽車電子，開發工控及安全監控產品比重，並持續拓展PCB及EMS汽車電子客戶，產品調整成果讓精成科109年獲利大躍進。

精成科109年合併營業收入為228.16億元，營業毛利為44.06億元，營業淨利為23.57億元，稅後盈餘為17.63億元，年成長71.17%，每股盈餘為3.42元。

全球車市自去年下半年復甦，且新能源車出貨攀升，精星109年合併營業收入29.39億元，營業毛利為6.09億元，營業淨利為2.45億元，稅後盈餘為2.07億元，每股盈餘為1.73元。

(時報資訊)