阿聯酋航空集團推行全面施打新冠肺炎疫苗計畫，已有近2萬6000名、約44％的第一線航空從業人員完成第2劑疫苗施打，阿聯酋航空日前由杜拜飛往洛杉磯的EK215航班，首度推出全機組人員皆接種疫苗的服務，保護乘客健康。

阿聯酋航空表示，過去1個多月，集團推行全面施打新冠肺炎疫苗，已有近2萬6000名、約44％設籍阿拉伯聯合大公國的第一線航空從業人員，完成第2劑疫苗的施打，使用的疫苗為輝瑞（Pfizer-BioNTech）與中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。

EK215航班從報到櫃台、安全檢查站、頭等艙與商務商貴賓休息室、登機門，到為該航班提供維修服務的工程師、機師與空服員，所有服務及執勤人員皆已施打疫苗。就連為EK215航班提供飛機清潔、備品裝載及特殊需求處理的dnata服務小組，和處理貨運及物流的SkyCargo團隊在內，所有可能直接或間接接觸乘客的人員都完成了疫苗施打。

阿聯酋航空有近5000名客艙機組服務人員完成2劑新冠肺炎疫苗的施打，更多員工也陸續進行施打。為協助更多第一線同仁接種疫苗，阿聯酋航空集團附設疫苗中心提供每周7日、每日12小時的疫苗施打服務。

阿拉伯聯合大公國為全球疫苗施打率最高的國家之一，截至目前為止，阿拉伯聯合大公國已配有超過540萬劑疫苗，位於英國牛津大學的研究網站「Our World In Data」數據指出，阿拉伯聯合大公國每100人可分配到55.27劑疫苗，為全球疫苗分配率第2高的國家。

(中時 )