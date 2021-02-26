鈊象(3293)今天舉行法說會，董事長李柯柱指出，2020年網路遊戲是支撐鈊象營運的主力，今年全球疫情已經比較有效控制，商用機會有較大幅成長；網路遊戲仍看六大App以及美國市場的成長，不過，網路遊戲基期有比較高一點，所以未來看法認為是溫和成長，不像過去兩年爆發式成長，還是樂觀看待2021年全年整體營運。

鈊象2020年在網路遊戲營收比重由2019年的81％提升至93％，進一步推升毛利率由2019年92％提升至96％，抵銷了商用機的衰退，獲利也較前一年度成長72％。

李柯柱表示，2020年是鈊象大豐收的一年，延續到今年1月可以看到，單月營收已經達到8.41億元，網路遊戲跟商用遊戲機的占比來到95：5，網路遊戲又往上提升，毛利率更提升到97％，每股稅前盈餘達5.81元，創下公司所有過去的紀錄。

未來收入的來源，最主要還是六大App的收入，另外，授權的收入占比也越來越高。美國的授權營收占比約在公司排名第三名，在明星三缺一之後，目前是三大州的貢獻，透過代理商經營線上博奕。公司也強調，雖然美國各州陸續開放，但必須有當地代理商來負責營運，因此，公司業務要擴展到其他州有面臨到這個難處。

商用機今年有望谷底爬升，鈊象在上半年跟下半年都有IP的重量級機種推出，在大陸、美國都會上市。其中，4月會有比較知名的兒童機種推出，5月有賽車的機種。商用機能否追上2019年營收規模，還要看下半年商用機推出後的狀況而定。

(時報資訊)