美股科技股續挫3%，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.47%，聯電ADR跌3.72%；台積電(2330)開低，目前最低跌19元至603元，力守昨天的最低價601元。聯電(2303)一度再創牛年開市後新低價，跌落50元關卡，目前最低跌2.1元至49.8元。

美股收黑，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.47%，收盤122.89美元，換算每股約為台幣694.53元。台積電周三收高在622元；今早隨著ADR續弱，目前仍力守昨天所創牛年開市以來新低價601元。外資連三個交易日賣超台積電共計68889張。

聯電美國存託憑證（ADR）跌3.72%，收盤9.07美元，換算每股約為台幣51.26元。聯電周三收在51.9元，今早隨著ADR續弱，早盤最低49.8元，暫失守50元關卡，再創牛年開市以來新低。外資連三個交易日賣超聯電達148726張。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電、聯電近期也遭到外資於台股賣超。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第一季營收將再創新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

聯電第一季營收也可望將再創營收新高紀錄，全年營收亦將再創新高。

(時報資訊)