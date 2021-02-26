外資今天飆賣台股944.07億元，創歷史單日新高，3大法人賣超逾千億元。台股在2021年2月最後一個交易日不僅開盤就跳空開低走低，收盤更是大跌498.38點，跌幅3.03%，加權指數終場收在15953.8點，跌破16000點關卡。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股大盤表現疲弱應與以下因素有關，一為美國公債殖利率攀升，美股連日重挫，而與台股密切連動的科技類股亦被賣壓籠罩，那斯達克指數大跌3.52%，費城半導體指數更慘跌近6%。此外，指數編纂公司MSCI明晟最新季度調整26日盤後生效，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降至13.27%與14.91%，因此尾盤爆量下殺，跌勢進一步擴大。

展望後市，周俊宏指出，隨著美股波動加大，台股亦將難以平靜，此時選股相對重要。他表示，近日德州傳出的冰風暴災情，讓市場對於ESG概念的投資策略更加重視，也掀起半導體產業的蝴蝶效應，產能吃緊的情況下，半導體產品價格可能出現上漲，刺激相關個股股價表現，投資人不妨多加留意相關類股。在其他類股上，建議挑選基本面良好，財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。

(時報資訊)