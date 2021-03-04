美股在高科技股領跌下，四大指數全面收黑，台股再次受到影響，電子權值股領跌下，指數開低走低，盤中再次觸及月線支撐，指數大跌280點，預估成交金額縮小至3000億元以下。

分析師指出，近期仍受到美股影響，台股持續偏弱，外資亦站在賣方，台積電領跌下，台股欲振乏力。美國10年期公債殖利率持續竄升，連帶影響整個國際股市市場情緒，降低股市吸引力，因此引發市場拋售壓力。

雖然殖利率走升對股市通常是長多短空，因為殖利率走升通常意味著景氣復甦情況更加明確、企業獲利動能持續改善，帶動市場上修企業獲利預估值，且容易對股市造成短期的波動，但市場必須需要消化利率走升環境下對股市評價調整的壓力。

市場觀察還是在台積電(2330)身上，今天再度逼近600元支撐，盤中跌幅達到3％，支撐仍觀察前波低點590元附近位置，若再跌破，不排除尋求季線支撐。

(時報資訊)