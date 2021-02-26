立積(4986)今日舉辦法人說明會，立積訂單能見度無虞，上游晶圓產能問題成為重要課題，立積表示，宏捷科確定6月會對立積漲價，幅度還不確定，但立積不見得會對客戶漲價，主要還是要看對毛利率的影響，目前交貨周期約為20周，立積會力拚下半年會不要再增加。

晶圓產品大緊張，立積目前最主要的供應商為宏捷科(8086)，立積業務處處長暨中國區總經理黃智杰表示，宏捷科確定6月會對立積漲價，幅度還沒確定，會持續關注毛利率有影響，和客戶間會有一定默契，目前預計6月前沒有漲價計畫，但供應商漲價後則會將再視情況是否把成本轉嫁給客戶端，所以「不見得會漲價」；另外，針對市場擔心宏捷科假設出現擴廠不如預期狀況，是否會影響到立積產能，黃智杰表示，不只宏捷科，立積還有其他的合作夥伴。

黃智杰表示，目前立積交貨周期約落在20周，會力拚下半年會不要再增加，面對宏捷科漲價，現在也沒有看到客戶因此取消訂單，現在看到的是，「只要有貨、價格不是問題」。

立積今年在大陸市場，手機就是重要發展的產品之一，今年手機市場將迎來復甦，規模上看14億支，2020年5G智慧機2~2.2億支，今年預估會有雙倍成長，看好今年有搭載WiFi 5G FEM的滲透率約為50%，大陸市場又為重要成長市場，立積今年期望拿下大陸WiFi 5G FEM約40~50%的占比。至於手機WiFi 6進度上，目前已經完成開發，在客戶驗證階段。立積目前大陸手機主要合作商為榮耀、小米、OPPO，帶手機營收貢獻大宗則來自三星、LG以及聯想。

立積看好今年大陸為重要市場之一，去年也已經在深圳成立子公司、武漢成立辦事處，今年大陸預計會再增加25~30人左右，更有利於大陸市場的經營。

立積看好今年WiFi 6和WiFi 5有機會出現黃金交叉，至於WiFi 6E進度上，黃智杰表示，立積預估下半年就看的到有少量營收貢獻，但2021年佔比不會很多，最快要看2022年下半年有沒有機會上主要品牌手機，如果有搭上就比較有發展性。

(時報資訊)