俄羅斯駐北韓外交官推著軌道台車返國

別說脫北者，連外交官想要離開北韓，都得費好一番工夫，俄羅斯駐平壤使館的8名工作人員和家屬對這有特別深刻的體會。他們花了超過34小時，終於達成返國的心願。

據CNN新聞網26日報導，最後其中至少1名外交官不得已，只好動手靠軌道手推台車，帶著年幼的孩子，還有一大堆行李，費了好大的勁，才越過邊界回到俄羅斯。

由於金正恩政權想要避免新冠肺炎入境肆虐，實際上已封鎖邊境。雖然北韓國航高麗航空（Air Koryo）有班機飛俄羅斯東部的海參崴，但為了防範疫情，也已經停飛好幾個月。俄羅斯外交部在臉書（Facebook）上說，由於邊境關閉超過1年，這些使館人員和家屬歷經千辛萬苦，才得以回家。

他們先搭乘火車，花了32小時，牛步似地朝目標前進，接著搭乘巴士，花了2小時繼續前進。不過，他們距離國境還有約1公里路，這時俄羅斯大使館三等秘書索羅金（Vladislav Sorokin）推著軌道台車，越過橫跨圖們江上的大橋，進入國境，抵達邊境城市哈桑鎮（Khasan）後，接受外交部同仁迎接，接著搭乘巴士，前往海參崴機場。

俄羅斯外交官和家屬2月25日利用軌道手推台車離開北韓，終於達成返國的心願。（路透）

軌道台車在1800年代十分普及，它是靠乘員以手動方式，上下推動槓桿，或是由人從後面推，才能前進。

俄羅斯使館張貼了兩張照片，顯示索羅金穿著厚重的冬衣，推著家人和行李前進的情景。而其中年紀最小的，是他3歲的女兒瓦莉亞（Varya）。

隨著這些俄羅斯外交官和家屬返國，意味著平壤的駐外人員更少。無論是外交官，援助人員和非政府組織工作人員都紛紛選擇離開北韓，以免因為當地嚴格強硬的邊境管控而動彈不得。俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）說，據選擇留在北韓的外國人透露，平壤的狀況愈來愈嚴峻，雜貨店內已沒有食品，而人民也紛紛失業。

(中時新聞網)