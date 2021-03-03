美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍主席華納說，委員會今天口頭表決一致通過資深外交官伯恩斯（William Burns）出任拜登政府的中央情報局（CIA）局長任命案。

聯邦參議員華納（Mark Warner）在聲明中說：「跨黨派議員一致投票贊成伯恩斯大使的任命案，證明了這位被提名人無庸置疑能勝任此職的資格、長年在國家安全事務上的經驗，以及對公共服務值得讚揚的承諾。」

華納說，他希望參議院全院現在「將著手通過伯恩斯大使的任命案，不要有任何不必要的延誤」。

路透社報導，伯恩斯在上月的確認聽證會上說，他認為與中國的競爭，以及抗衡其「敵對、掠奪性的領導階層」，是美國國安事務的關鍵。

伯恩斯接受質詢時說，如果他是美國大學校長，他會建議關閉孔子學院。孔子學院是北京當局資助的校園文化中心，許多國會議員認為這是宣傳工具。

伯恩斯說，美國面臨其他「熟悉的」持續性威脅還包括俄羅斯、北韓與伊朗構成的挑戰。他也說，氣候變遷、全球衛生議題與網路威脅構成嚴重風險。

在美國總統拜登執政初期，伯恩斯與其他情治機關首長料將處理的俄羅斯相關議題，包括調查美國聯邦政府與民營企業和地方政府數據網路最近遭駭事件。

一名美國官員說，國家情報總監海恩斯（Avril Haines）的任命案1月獲得參院通過，她將率領廣泛檢討美國機關面臨的情報議題，包括俄羅斯領導層在針對美國目標的SolarWinds遇駭事件中扮演的角色，以及據稱批准向在阿富汗狙殺美國人與盟軍的塔利班（Taliban）戰士支付賞金。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100303

(中央社)