油價自今年以來上漲幅度逾3成，紐約輕原油價格從47.3美元攀升至62.8美元；國內投信業者預測，油價還會持續上漲，預料今年第2季就有機會突破75美元大關。

富蘭克林證券投顧表示，除了景氣復甦、全球用油需求量增，美國德州嚴寒的氣候，導致停電及多家煉油廠關閉，推升能源及天然氣價格持續走高，西德州油價站上睽違一年、每桶60美元大關。

除此之外，景氣復甦預期下，富蘭克林證券投顧表示，銅價突破每噸9000美元價位，創近9年高點，總計能源及原物料產業股票型基金2月以來上漲14.72％及10％，排名居於第一及第三名，受惠景氣復甦及殖利率攀升的金融類股，則上漲11.24％居於第二。反觀黃金股票型基金本月表現依然墊後，平均跌幅為4.8％，

富達投信認為，美國公債殖利率曲線走升，投資人預期刺激方案持續，但伴隨而來的卻是高通膨，建議資產轉進能源、金融類股。

(中時 )