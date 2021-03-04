近來塑化股行情火熱，指標股台塑(1301)站穩百元大關，今股價最高站上103元，寫下2019年7月以來新高，塑化產業首季在年後需求以及美國大雪衝擊下，整體供給趨緊，後續宜關注近期OPEC將召開會議，OPEC的減產動向將是關鍵。

農曆年過後，在油價上漲以及美國暴風雪影響部分塑化產品供給下，整體塑化產品報價漲幅驚人，除先前看好中下游產品如ABS、DOP等外，目前中上游產品也看到利差轉好現象，整體塑化產業全面復甦確立，台塑除受惠轉投資台塑化(6505)營運回溫，美國新廠也將在未來挹注營運成長，首季可望迎來淡季不淡。

以國際原油市場來說，OPEC減產數量維持穩定，而近期油價大幅走高，自2月初布蘭特原油價格從56.2美元/桶大漲至14.4%，2月底的64.3美元/桶，大漲原因除景氣持續復甦，疫苗施打人數攀升使市場對用油需求的預期大增期待外，美國暴風雪也導致短期部分供給產能關閉，但近日油價的大漲使市場釋放出OPEC可能增產議題，近期OPEC將召開會議，將關注未來OPEC減產動向。

目前全球疫情漸漸見入可控，預計在疫苗實施下，全球經濟有望逐步恢復過去正常水準，原油需求也有望逐步恢復正常，目前EIA預估2021年原油供需好轉趨勢不變。

(時報資訊)