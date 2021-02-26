去年9月，輝達（NVIDIA）同意以400億美元（約台幣1.13兆元）併購英國晶片設計商安謀（ARM），被稱為半導體業界史上最大聯姻，如今卻面臨愈來愈多反對聲浪和挑戰，本月中三大美企還跳出來指稱對該收購案感到擔憂，要求全球監管機關介入反壟斷調查。對此，輝達執行長黃仁勳樂觀認為，由於輝達的晶片仍是眾多顛覆性技術的核心，就算輝達最後無法買下安謀，輝達未來一樣能有巨大的增長。

《CNBC》報導，輝達執行長黃仁勳接受財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）訪問，被問到輝達併購安謀一案困難重重的情況下，從長遠的眼光來看，投資者應該如何看待輝達？黃仁勳回應表示，在任何情況下，輝達的增長都會很巨大，並指出輝達的晶片是眾多顛覆性技術的核心，因此保持了長期以來的順風。

黃仁勳分析，包括人工智慧、自駕車、製造業、工業用機器人，和5G尖端技術等，都是輝達未來的增長機會，相關的技術應用將使輝達成為非常大的公司，他認為我們往後的增長軌跡將會非常令人興奮，我們也預計今年會是數據中心業務迎來巨大增長的一年，而這些預測，都和安謀沒有關係。

他並提到，輝達預計將對安謀投注許多激勵人心並龐大的工程，而且加速安謀的產品藍圖，而整個產業生態系都會喜歡這種改變。他補充說，「我們將完成這筆交易。我對此很有信心。」

不過，隨著美股重挫，輝達股價25日下挫8.22%至每股532.3美元。

(中時新聞網)