由於平均保險費比起一般壽險便宜，相當於市場終身壽險的7折，小額終老保險自106年2月開賣以來，即主打低保費、免體檢及低投保門檻而大受歡迎，成為高齡長者幾乎「人手一張」的保單！日前金管會保險局再度研議將提高小額終老保險的保額限制，由原定的新台幣50萬元提高至70萬元，並增加每人的投保張數、從原來的2張提高至3張，預計今（110）年上半年就會公布。

統計：小額終老保險最受51至60歲族群青睞

回溯政府最初推出「小額終老保險」的想法和用意，鑒於台灣進入高齡化社會後，愈來愈多人無法安排好自己的身後事，政府特別要求保險公司推出「小額終老保險」，主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，保險內容包括傳統型終身壽險和1年期傷害保險附約，自前（108）年7月起開放每人一生可以買到2張，保額也拉高至50萬元，買氣迅速加溫。

說到小額終老保險最受哪些族群青睞？根據壽險公司內部統計數據顯示，小額終老保險自推出至今，投保年齡介於51歲至60歲的比例最高，至於青壯年族群則大多透過網路投保，儘管去（109）年新契約件數比起前年出現衰退現象，但是保費收入卻呈現成長趨勢，分析其中原因主要是因為自前年7月起開放每人一生可以買到2張後，不少原本已經買了1張的民眾又再補買1張，因此前年投保件數成長；相對來說，去年則是該買的都已經買好了，導致投保件數衰退。

為了更加落實提高國人保險保障，金管會保險局目前正研議將提高小額終老保險的保額上限，由原定的50萬元提高至70萬元且每人一生中可以擁有3張，預計今年上半年就會公布。

(中時新聞網)