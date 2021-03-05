根據內政部統計，2020年55歲以上的單身人口數已超過252萬人，其中逾168萬人為女性，且55歲以上女性每5位就有2位單身，寫下新高，也讓「單身理財」成為網路熱門話題。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行副總經理張經理表示，檢視2020年客戶投資行為數據也可發現，55到70歲以上女性客戶進行「定期定額」投資的人數，相較前一年成長逾3成，顯見這一階段的女性客戶對理財重視程度的提升。

國泰世華銀行提出「55理財法」，建議55歲以上單身女性族群，結合理財、信託雙管齊下，建立股債各半的投資配置，預先為退休生活做好財務規劃。

根據國泰世華銀行統計，女性客戶的資產規模並不亞於男性，55～70歲以上的女性客戶，資產規模更高出20～54歲女性客戶約1.5倍。其中，超過5成以上的理財行為是「穩健型」與「保守型」，顯示55～70歲以上女性客戶相當重視長期的風險管理。

55歲是重新定位人生下半場的重要時刻，單身世代做好財務規劃尤為重要，才能長遠享受一個人的自在生活，尤其近年來國人平均餘命已突破80歲，代表退休後至少需要準備15年的現金流。針對55歲以上、偏好穩健理財的單身世代，國泰世華銀行建議可採取股債各半的55比投資組合，避免資金過度集中於股票或任一單項風險性資產，可搭配提供固定配息的債券型基金、特別股基金及平衡型基金等固定收益類商品，透過多元化資產配置，有助於未來市場波動時減緩衝擊，在風險與報酬間取得平衡，長期且穩定地累積養老資金。

若55歲時已經累積到足夠的資產，則需要慎重思考「一個人的財產安全」，此時善用信託機制就是個一舉兩得的好方法，且在金管會推動「信託2.0」的效應下，安養信託的諮詢熱度也增加不少。

國泰世華銀行強調，其實無論單身與否，妥善理財並善用信託機制圈住財富，才能確保年輕時的血汗錢真正用在自己身上，活出自在退休生活。

(時報資訊)