臺灣企銀公告，10日董事會通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣80億元整，或等值外幣。

債券名稱為臺灣中小企業銀行股份有限公司無到期日非累積次順位金融債券。發行價格將依債券面額十足發行。發行期間為無到期日。發行利率將視發行時市場利率水準及銀行資金狀況定之。

臺企銀指出，募得價款之用途及運用計畫將是強化財務結構，提高銀行資本適足比率。

(工商 )