臺灣企銀公告，10日董事會通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣80億元整，或等值外幣。
債券名稱為臺灣中小企業銀行股份有限公司無到期日非累積次順位金融債券。發行價格將依債券面額十足發行。發行期間為無到期日。發行利率將視發行時市場利率水準及銀行資金狀況定之。
臺企銀指出，募得價款之用途及運用計畫將是強化財務結構，提高銀行資本適足比率。
(工商 )
#臺企銀 #無到期日非累積次順位金融債券 #申請 #債券 #臺灣企銀
臺灣企銀公告，10日董事會通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣80億元整，或等值外幣。
債券名稱為臺灣中小企業銀行股份有限公司無到期日非累積次順位金融債券。發行價格將依債券面額十足發行。發行期間為無到期日。發行利率將視發行時市場利率水準及銀行資金狀況定之。
臺企銀指出，募得價款之用途及運用計畫將是強化財務結構，提高銀行資本適足比率。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。