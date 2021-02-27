2020年在大陸官方鼓勵與創業板實施註冊制下，大陸企業掀起一波上市熱潮。然而2021年牛年春節過後，因市場傳出中國證監會加強對擬上市企業的現場檢查，結果出現節後主動撤回IPO申請的企業家數激增，多達55家，此一奇景惹來A股投資人熱議論。

界面新聞報導，2021年春節前夕，中國證監會在1月28日下發「首發企業現場規定」，內容顯示，實施現場檢查時，檢查人員可運用多種方法，例如獲取有關資金流向，生產、銷售、倉儲記錄，會計憑證，會計帳簿，財務報表等文件資料；問詢檢查物件的控股股東和實際控制人、董監高管及銷售、採購、生產、倉儲、財務等相關人員。

報導指出，春節後截至2月26日，已經有55家申請A股IPO企業的審核狀態為終止，其中32家企業主動撤回創業板上市申請，2家未通過創業板發審委審核，19家企業從科創板撤回申請，2家企業主板上市審核未獲通過。

市場普遍認為，業者大規模撤回IPO申請與證監會啟動對各家企業現場檢查工作相關。多位投行人士表示，證監會的現場檢查方法多、威力大，因為每家企業或少或少都存在一些問題，因此被抽中現場檢查的企業多數會選擇暫時撤回IPO申請。

(工商 )