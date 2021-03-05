衛福部長陳時中昨天在電視專訪上透露，將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗二廠。陳時中今天在立法院備詢表示，希望疫苗二廠在三年內能完成。

陳時中在專訪中表示，已經向國發會申請建設疫苗二廠，產能超級大，大約每月生產量可高達2千萬劑，預估年底能生產1.2億劑疫苗。

民進黨立委王定宇詢問疫苗二廠何時會完工？陳時中說，希望三年內能完成。國民黨立委林德福詢問1.2億劑疫苗應該有潛在買家？位於哪一州？陳時中說，這屬於公司商業行為。

立委陳以信（右）5日在立法院質詢時，特別準備了兩束花，代表人民感謝行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（中），感謝政府及第一線的防疫人員在新冠肺炎防疫上的成就與努力。（鄭任南攝）

(中時 )