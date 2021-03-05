疫苗二廠申請中 陳時中盼三年內完成 15:512021/03/05 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中昨天在電視專訪上透露，將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗二廠。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中昨天在電視專訪上透露，將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗二廠。陳時中今天在立法院備詢表示，希望疫苗二廠在三年內能完成。 陳時中在專訪中表示，已經向國發會申請建設疫苗二廠，產能超級大，大約每月生產量可高達2千萬劑，預估年底能生產1.2億劑疫苗。 民進黨立委王定宇詢問疫苗二廠何時會完工？陳時中說，希望三年內能完成。國民黨立委林德福詢問1.2億劑疫苗應該有潛在買家？位於哪一州？陳時中說，這屬於公司商業行為。 立委陳以信（右）5日在立法院質詢時，特別準備了兩束花，代表人民感謝行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（中），感謝政府及第一線的防疫人員在新冠肺炎防疫上的成就與努力。（鄭任南攝） 抗中觸底線 拜登大打台灣牌 聯聚中雍 量身打造企業頂級門面 (中時 ) #二廠 #陳時中 #疫苗 #專訪 #立法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強化通車後應變能力 中捷3個月演練36場 15:262021/03/05 生活 關鍵半導體設備 美仍未放行給中芯 04:102021/03/05 財經要聞 聯聚中雍 再添2筆破億交易 04:102021/03/05 產業．科技 11.7萬劑AZ疫苗到了！台灣想要群體免疫 得等到這時候 08:132021/03/05 健康 竹苗中全天減壓供水 中市放寬工商業使用地下水限制 15:332021/03/05 生活 中捷藍線規畫報告 送交部審議 04:102021/03/05 地方新聞 馮勝賢最難忘 中職領先全球 04:102021/03/05 運動天地 疫苗重心轉到國內 政府將建疫苗2廠拚國產疫苗小量生產 00:272021/03/05 生活 中捷通車前反恐演練逼真 裝甲車LENCO亮相 13:052021/03/05 社會 陳時中：國產疫苗臨床試驗順利 有望7月量產 11:562021/03/05 生活 張亞中：台灣最大的威脅是民進黨 10:242021/03/05 政治 政治熱門新聞 鳳梨風暴來襲這單位卻神隱 國民黨氣炸：2.4億全被丟水裡 - 政治 藍營新共主沉潛中？高雄大咖爆料：有人一直在做準備 - 政治 【刪Q闖關】罷免案一階審核通過 陳柏惟：要做牛 嘸驚沒犁拖 - 政治 大陸暫停鳳梨進口陳吉仲喊這句話 沈富雄：很好笑 - 政治 獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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