美東時間2月26日，美國紐約證券交易所決定，將根據美國前總統川普在2020年11月簽署的一項禁止美國人投資「涉有解放軍背景的中國企業」的行政令，啟動中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）美國存托憑證的正式摘牌程序。

界面新聞27日報導，根據美國財政部此前發佈的指引顯示，在中海油被美方列入投資「黑名單」60天候，針對該公司的投資禁令將於2021年3月9日生效。

紐交所對此表示，將於3月9日淩晨4點暫停CEO（中海油美股代碼）的交易。但該所並未公布計畫何時完成中海油的摘牌程序。

(工商 )