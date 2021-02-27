蔡政府上任後為推動轉型正義，成立促轉會，目前已延任1年，5月底任期屆滿；台灣民間真相與和解促進會（真促會）學者今召開記者會，表態反對促轉會5月任期結束再延任。

真促會理事長陳嘉銘表示，真促會肯定民進黨政府成立促轉會，這是國民黨政府做不到的，但是任務型、階段性的促轉會，若是一再延任，真促會認爲並不適宜。

真促會理事陳翠蓮表示，促轉會運作3年以來問題不少，它是由9位委員所組成，依據已公開的這個資料來看，總共員工有59人，其中碩博士的學歷的占73％。那些這樣人力齊備素質清精良的情況下照理說他應該是運作及具成效，但實際上並不是這樣。

她說，促轉會存在第一個問題就是九位委員的向心力與參與程度的落差，根據網站上公布這個開會紀錄，第一屆委員有至少兩位委員長期是不出席會議，缺席情況嚴重，也就是說，前兩年的運作，是只有三位委員在進行而已。

她說，第二屆情況稍有改善，但是類似的問題還是存在，召開了15次的委員會，有委員只出席了三次，「不知道他這麼忙喔？連擔任這個政府工作，基本的出席都沒有辦法辦到，為什麼他當初要擔任這樣的一個重要的任務？」楊翠主委也是視而不見，讓缺席成爲常態。

她指出，第二個問題就是，那三年的運作主要的方式是不斷將重要的業務委外發包，委託研究案各種諮詢會議、舉辦學術研討會，大致上是一直停留在資訊收集的階段，遲遲沒有對重要政策提出意見。大多事務性的工作跟現在的政府部門、機構重疊性很高。

第三個問題是，對於核心任務推動的力道不足，她表示，簡言之，在整個運作上，政府表面上重視轉型正義工作，投入了相當的人力跟資源，但是三年下來，齁促轉會並沒有積極面對核心任務，而是選擇性的運作。

她也說，那當然，整個工作也跟民進黨政府是否具有充分的政治意志，是否支持促轉會有關；只要這個機構存在，民進黨就可以向選民交代，甚至聽說促轉會會持續運作到2024年，「希望這些說法不是真的，不是民進黨打的盤算」，如果這樣的話，就太對不起選民的期待。

真促會理事黃長玲表示，無論從法治精神或是民主深化，促轉會都不宜再度延長任期。根據立法精神，促轉會的定位是任務型及過渡型的機關，雖然條例允許延長，但是任期一再延長，有違法治精神。

她表示，就民主深化而言，轉型正義是對威權統治經驗的處理及反省，以台灣經歷長期威權統治而言，促轉會的角色應該是對於轉型正義工作的整體擘畫，並在任期結束時交接移轉至相關部會，這也是促轉條例本來的精神。

(中時 )