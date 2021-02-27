在宣布大陸全面脫貧後，中共政治局26日就完善覆蓋全民的社會保障體系進行第28次集體學習。中共總書記習近平主持時強調，要加大再分配力度，強化互助共濟功能，把更多人納入社保體系；目前中國的社保體系基本建成，基本醫療保險覆蓋13.6億人，基本養老保險覆蓋近10億人，是世界上規模最大的社保體系。

新華社報導，習近平發表重要講話稱，目前中國以社會保險為主體，包括社會救助、社會福利、社會優撫等功能完備的社保體系基本建成，基本醫療保險覆蓋13.6億人，基本養老保險覆蓋近10億人，是世界上規模最大的社會保障體系。同時，隨著大陸社會主要矛盾發生變化和城鎮化、人口老齡化、就業方式多樣化加快發展，社保體系仍存在不足，必須加以解決。

習近平說，要增強風險意識，研判未來中國人口老齡化、人均預期壽命提升、受教育年限增加、勞動力結構變化等發展趨勢，提高工作預見性和主動性。要緊盯老百姓在社保方面反映強烈的煩心事、操心事、揪心事，不斷改革。要加快發展多層次、多支柱養老保險體系。要堅持推進「三醫聯動」，推進國家組織藥品和耗材集中帶量採購改革，深化醫保支付方式改革，提高醫保基金使用效能。

習近平表明，要在法治軌道上推動社保事業健康發展。依法落實各級政府和用人單位、個人、社會的社保權利義務與責任。要以零容忍態度嚴厲打擊欺詐騙保、套保或挪用貪佔各類社保資金的違法行為，守護人民的每一分「養老錢」、「保命錢」和每一筆「慈善款」。

習近平強調，要完善社會保險關係登記和轉移接續的措施，健全社會救助、社會福利對象精準認定機制，實現應保盡保、應助盡助、應享盡享。堅持傳統服務方式和智能化服務創新並行，針對老年人、身障人士等群體的特點，提供更加貼心心的社保服務。

(中時 )