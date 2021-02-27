季節／台北報導

作為任務型機關的促轉會原本只有兩年任期，目前已延任1年，5月底任期屆滿；台灣民間真相與和解促進會（真促會）學者今召開記者會，反對促轉會5月任期屆滿後再延任，對此促轉會作出回應，表示感謝民間團體的意見，會虛心檢討不足之處。

促轉會還表示，該會正在積極盤點各項成果，會持續向外界報告，轉型正義的腳步不能停下，促轉會完成規劃之後，後續該如何執行會持續聆聽外界意見。

(中時 )