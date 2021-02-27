真促會反對促轉會再延任 促轉會回應了 19:182021/02/27 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 促轉會日前召開記者會畫面(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 季節／台北報導 作為任務型機關的促轉會原本只有兩年任期，目前已延任1年，5月底任期屆滿；台灣民間真相與和解促進會（真促會）學者今召開記者會，反對促轉會5月任期屆滿後再延任，對此促轉會作出回應，表示感謝民間團體的意見，會虛心檢討不足之處。 促轉會還表示，該會正在積極盤點各項成果，會持續向外界報告，轉型正義的腳步不能停下，促轉會完成規劃之後，後續該如何執行會持續聆聽外界意見。 邱太三談九二共識 大陸過多詮釋讓台反感 除威權象徵 促轉會盯上國防部 (中時 ) #促轉會 #再延 #促會 #反對 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促轉會沒否認5月再延任 藍轟不合理 04:102021/02/27 政治要聞 臺靜農故居 龍坡丈室將再現 04:102021/02/27 藝文副刊 習近平對話馬克洪 促中歐協定生效 04:102021/02/27 焦點新聞 參加北京冬奧 白宮尚未決定 04:102021/02/27 產業財經 陸港觀盤－兩會將登場 A股蓄勢待發 04:102021/02/27 全球財經 轉型正義資料庫 解碼蔣家政治審判 04:102021/02/27 政治要聞 大埔美廠商協進會 辦理監事聯席會 04:102021/02/27 產業．科技 真促會：反對促轉會5月任期結束再延任 18:482021/02/27 政治 五月天台南11.5萬張票秒殺 粉絲求加場公司回應了 14:032021/02/27 娛樂 陸駐聯大代表說明中方對緬甸問題立場 籲各方冷靜克制 09:112021/02/27 兩岸 陸證監會現場檢查 55家陸企急撤A股IPO申請 12:422021/02/27 財經 政治熱門新聞 【陸禁鳳梨】最新民調曝光 網嚇壞：出乎意料 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 醫師點名她：該做事了 - 政治 蔡政府2月最新民調出爐 網友跌破眼鏡 - 政治 【鳳梨風暴】大陸後面還有招？港媒怒揭蔡政府騙術：看你們還能頂多久 - 政治 【陸禁鳳梨】大陸為何暫停台灣鳳梨進口 沈富雄解析對岸想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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