口腔清潔維持相當重要，大陸江蘇一名女子，日前看牙醫時，醫生從女子嘴巴發現一粒草莓籽，更驚人的是，草莓籽已經發芽，照片曝光後，網友一看直呼好想吐，嚇壞表示「隔著螢幕都可以聞到味道」。

網友在微博「我與老公的日常」，發文說道「牙縫清潔到底有多重要，沒想到草莓籽都能在裡面發芽」，同時PO上牙醫照片，一顆從牙齒挖出來的草莓籽，仔細一看已經發芽，醫師見狀也搖頭，不禁想問究竟是多久沒有刷牙了。

根據外媒報導，幫女子看診的鄭姓醫生，原本正在替她拔牙，意外從牙縫中挑出發芽的草莓的種子，鄭醫生表示，依照發芽的狀況推測，草莓籽至少已經在牙縫裡「生存」10天，並勸女子一定要好好刷牙，否則拖下去牙齒恐怕會被牙垢腐蝕。

該張照片掀起網友熱議，短時間就獲得數10萬讚數，網友紛紛留言表次，女子衛生習慣堪憂，「牙縫裡的菜真的好臭好臭」、「每天都要用牙線啦」、「所以說親嘴能種草莓是真的」、「從此每天吃草莓」、「種子可以繼續種啊」。

(中時新聞網)