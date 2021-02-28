26日大陸突然以「截獲檢疫性有害生物」為由，片面通知我方自3月1日起暫停鳳梨進口，臺灣果農生計將受嚴重衝擊。對此，前總統馬英九深感憂心，希望雙方立刻放下政治成見，務實解決問題；也呼籲我政府儘快利用既有機制，與對岸誠懇溝通協商。

馬英九今（28）日在臉書表示，臺灣外銷的鳳梨九成五銷往大陸，約佔總產量一成。大陸方面在產季之中，突然宣布暫停臺灣鳳梨進口，來得又快又急，不僅衝擊果農生計，更讓臺灣社會錯愕，傷害臺灣民眾的感情。

兩岸11年前簽署《農產品檢驗合作協議》後，已建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，相互及時通報。馬英九說，此次陸方就是透過這個平台，向我方通報因病蟲害而決定暫停鳳梨進口，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕。

馬英九指出，《農產品檢驗合作協議》並規定，雙方同意在「科學務實」的基礎上，協商解決農產品貿易中的檢疫檢驗問題。既然陸委會也表示，希望雙方業務主管部門依協議機制溝通，及早恢復鳳梨輸陸，並將提供協助，政府就應儘快設法與對岸協商，除了農委會防檢局與陸方的技術性對話外，陸委會更可在政治層面上助一臂之力，以兩岸協議為本，謀求務實解決問題良方。

大陸宣布暫停臺灣鳳梨進口，農民將受衝擊。圖為2018年國內鳳梨盛產卻滯銷，高雄「鳳梨伯」林益（左）請馬英九（中）幫忙。（圖／摘自馬英九臉書）

回顧2018年，國內鳳梨盛產卻滯銷，高雄大樹區的「鳳梨伯」林益請馬英九幫忙，在臺南市議員謝龍介的協助下，大陸水果通路商向鳳梨伯訂購了200個貨櫃、1400噸鳳梨。如今大陸將暫停臺灣鳳梨進口，鳳梨伯將是眾多受影響的果農之一，請政府一定要提出有效對策，儘速協助農民度過難關。

對於總統蔡英文最近喊出願在對等尊嚴下，促成兩岸有意義對話、化解對立，也期待兩岸人民逐漸恢復正常交流，馬英九肯定此務實調整。在面對陸方暫停臺灣鳳梨進口的問題上，馬建議政府好好思考，如何迅速重啟兩岸協商，展開有效對話，兩岸應放下政治成見，拿出善意誠意，才有可能及時避免傷害，真正解決問題。

(中時新聞網)