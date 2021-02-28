大陸自三月一日起暫停進口台灣鳳梨，雲林縣鳳梨產量占全台7％，縣長張麗善表示，雲林縣鳳梨大約是四月份收成，還有2個月時間，縣府會採取一些因應措施，嘗試能否循最近外銷蔬菜與茂谷柑至新加坡、馬來西亞模式，協助縣內鳳梨農解燃眉之急。

張麗善說，雲林縣種植面積超過500公頃，未來鳳梨將無法出口到大陸，她也憂心忡忡，縣府還有兩個月時間因應，包括使國內通路更加順暢，嘗試外銷到馬來西亞、新加坡。

她認為，這次事件還是要正本清源，做好檢疫工作，不論農藥殘留或介殼蟲，都要做好品管，這是非常重要的事，一定要徹底了解有沒有這個問題，如果問題可以解決的話，她希望兩岸之間，中央政府一定要站在農民的立場，不能因為政治口水戰而犧牲農民的權益，農民是國家的根，守護農民是有為政府應該做的事情。

至於如何推廣鳳梨，張麗善表示，產銷失衡的時候鼓勵國人多吃，是一個最基本最基本的事，但如果量太多了，天天吃、餐餐吃也吃不完，最好是有行銷的通路和管道，才能夠讓農民賺到錢。

張麗善說，蔬果價格崩盤、產銷過剩、無法出口的時候，價格不會好，農民也賺不到錢，也會血本無歸，最重要的還是要賣得出去、賣到好價錢，讓農民有收入，才是正確的做法。

(中時 )