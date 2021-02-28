為照顧台灣農民、用行動支持優質農產品，臺灣企銀加入採購鳳梨的行列，將向嘉義縣、台南市等南部鳳梨生產地區購買近30公噸的鳳梨，與臺灣企銀重要股東、同仁及其長期扶持之銀髮樂齡學堂的長者及志工分享。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，身為公股行庫的一員，理應協助農民度過難關，臺灣企銀主動與鳳梨重要生產地的嘉義縣、臺南市等南部農業處聯繫，希望盡棉薄之力拋磚引玉，邀民眾一起購買國產優質水果，降低此次事件對農民的衝擊。

臺灣企銀長期關注農民、農村及農業議題，去年除出資採購4,100公斤的香蕉、380箱文旦，過去也曾購買芭樂、洋蔥等農產品，分送至全台125家分行慰勞行員。平時更走進農村，贊助偏鄉農業地區的社區發展協會，贊助設立「銀髮樂齡學堂」，提供偏鄉銀髮族共食共學環境，此次採購鳳梨，也將與長者分享。

臺灣企銀強調，臺灣企銀致力於追求經營績效的同時，亦全力落實企業社會責任，其表現也備受外界肯定，去年首次參加「AREA亞洲企業社會責任獎」即獲「社會公益發展獎」，並獲天下雜誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近二年皆獲選此殊榮的公股行庫。

(工商 )