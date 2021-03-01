新竹縣立體育館1日擠進6000多名地主球迷聲援新竹街口攻城獅全力止敗，他們也沒讓大家失望，靠著高國豪最後1分07秒投進穩住勝局的三分球，攻城獅終場83比76氣走台北富邦勇士，除了再次扳倒聯盟龍頭，更中止最近5連敗頹勢。

攻城獅首節只有塔壁、大勝與高國豪各拿4分，反觀富邦開賽火力就很平均，更始終保持領先優勢，但當「大房東」曾文鼎被換上場，全場新竹球迷竟然響起龐大噓聲，代表仍在記恨曾文鼎先前針對高國豪的打頭動作，也展現另類主場優勢。

富邦打到次節把領先擴大到雙位數，可是攻城獅冒出「奇兵」林明毅，逐漸把落後差距縮小，打到上半場還剩1分23秒，富邦總教練許晉哲不滿裁判尺度怒罵，換來1次技術犯規，接著還剩47秒，換成賈西亞和塔壁爆發嚴重口角衝突。

混亂當中，富邦後衛郭少傑不慎扭傷右腳踝退場，裁判重看慢動作畫面，除了塔壁防守犯規，也補了賈西亞1次技術犯規，場上火藥味越來越重，打完上半場，富邦41比35領先；但到第3節，換成富邦火力低迷，也讓攻城獅趁機超前。

帶著56比55領先優勢進入第4節的攻城獅，一開始就連進兩球，擴大領先到5分，富邦雖持續追近，打到最後1分32秒，攻城獅仍以75比70領先，可是塔壁最後1分25秒犯滿畢業，替場上埋下不小變數，塞瑟夫也是兩罰中1。

幸好高國豪及時挺身而出，最後1分07秒投進關鍵三分球，幫助攻城獅取得78比71領先，成力煥也補上兩罰中1，就算張宗憲投進兩分球，可惜為時已晚，接著林明毅兩罰俱中，提前敲定排名墊底的攻城獅再次擊敗龍頭富邦勇士。

(中時 )