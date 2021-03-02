新冠肺炎病毒變種

隨著安全防護措施鬆懈，具高度傳染性的新冠變種病毒趁隙而入，美國正冒著失去所有抗擊新冠肺炎進展的風險。

據CNN新聞網1日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫絲姬（Rochelle Walensky）說，新冠變種擴散的程度，可能導致美國徹底喪失得來不易的抗疫成果。就在幾星期來新冠病毒陸續減少後，新病例如今又開始攀升，瓦倫絲姬周一說，上周的病例比上上周增加了超過2%，1天有近2,000人喪生。

此外，她直言，真的很擔心有更多州在減少CDC所建議，以防民眾感染新冠肺炎的公共衛生措施。瓦倫絲姬力促民眾繼續戴合臉的口罩，並採取其他已知能奏效的公共衛生預防措施。她強調，最後接種疫苗會讓大家擺脫這大流行。而要達到這目標，就需要為更多人接種疫苗。

而本周傳來的好消息在於，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗將開始施打。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）免疫學教授魯賓（Eric Rubin），這其中有某種新的緊迫性。

他指出，由於新冠病毒新變種正在出現，其中有些可能最後會變得具有某種程度的抗藥性。一名拜登政府官員周日晚說，約有390萬劑嬌生疫苗將分送全美各地，並透露最早周二早上那些疫苗就能投送。

瓦倫絲姬強調，由於這款疫苗只有一劑，因此大家不必回來打第二劑，就能獲得保護。此外，她說，嬌生疫苗不必存放在冷藏庫，只要能冷藏就好了，因此便於運送。不過，根據測試，嬌生疫苗預防輕微到嚴重新冠肺炎的效力約為72%，而已分發的輝瑞（Pfizer）/生物新技術公司（BioNTech SE，BNT）和莫德納（Moderna）疫苗效力約達95%，對預防重症有更大的效力。

(中時新聞網)