韓國政府8日表示，最近幾個因接種新冠疫苗身亡的病患，與疫苗注射之間並沒有關聯性。同時，在外勞宿舍發現有群聚感染現象後，當地政府已下令總數近十萬名外勞，需徹底執行新冠病毒的檢測。

針對韓國有八位病患，前陣子因接種牛津AZ(AstraZeneca)新冠疫苗後相繼死亡事件。韓國政府經調查後表示，跟AZ疫苗接種沒有關聯。

韓國疾病預防控制局（KDCA）指出，初步得出的結論，很難在疫苗接種後產生負面效應與死亡之間畫上任何關連性。

2月底開始，韓國政府已在一些療養院與新冠病毒高危險族群中，幫近31.7萬人注射第一劑新冠疫苗。

在韓國當地部分製造業工廠爆發疫情後，韓國政府立刻清查有外勞的1.2萬個工作地點，京畿道(Gyeonggi Province)在接下來的兩周時間內，要有約8.5萬外勞依序接受檢測。

京畿道東豆川市(Dongducheon)至少有151名外國居民，最近驗出陽性反應，儘管目前尚未釐清疫情擴散原因。

在京畿道的另一個城市南陽州市(Namyangju)，在一家塑膠廠傳出新冠疫情後，至少有124名外勞檢測結果都是陽性的。同時，在另一個中部城市，在一家玻璃工廠與一家食品加工公司都出現群聚感染，陰城郡(Eumseong)與鎮川郡(Jincheon)內的工業區也分別下令自己郡內4,500位與5,000位外勞得接受檢測。

(時報資訊)