日本是個相當重視「便利性」的國家，因此有著各式各樣的販賣機，現在東京出現「新冠病毒試劑販賣機」，民眾可以自己購買試劑，以唾液測驗後再寄給檢驗單位。這樣可大幅節省到醫院檢查的時間。一支試劑售價為4,500日元（約1700新台幣）。

路透社報導，目前日本政府每天僅進行4萬次聚合酶鏈反應（PCR）測試，這個數量太少了，公眾很擔心自己的健康狀況，因此只能轉向私人診所，或是通過其他方式購買PCR測試劑。比如東京街頭就順勢出現「新冠試劑販賣機」，每台機器可以提供60份試劑，1劑的價格達到4500日元。販賣機是東京的Laketown Takenoko耳鼻喉科診所所設置的。

診所院長竹村榮毅表示：「日本公立醫療單位能提供的PCR測試數量少得可憐，使得越來越多的人不知道自己究竟是感冒，還是罹患新冠肺炎。沒有PCR測試，就無法進行後續診斷，我真的覺得我們必須做更多的事情，這樣才能使民眾及早應對，並提早隔離，也就有效的減少公眾染疫的風險。」

竹村說，剛開始安裝這些販賣機時，就受到極大的歡迎，許多販賣機每天需要補貨2次。

現在情況已有所好轉，需求已有所減弱。在過去的7天裡，東京的新病例平均約為250例，這已經不錯了，因為在一月​，曾經一天內的新病例超過2,000起。

竹村說，現在試劑的需求量沒以前大，我反而蠻高興的，作為一名醫療工作者，能看到新病例正在減少，我就覺得自己做出了貢獻。

根據一項貿易調查，日本是世界上販賣機密度最高的國家，日本有大約410萬台自動售貨機正在運作，而且販賣的物品是各式各樣。

除自動販賣機外，在日本，PCR試劑也進入藥房系統和網購拍賣平台，可以輕易地從這些地方購買。不過仍然要寄回給檢驗單位判讀，檢驗單位再將結果寄回給受試者，這才能完成流程。

(中時新聞網)