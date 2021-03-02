IC測試廠欣銓(3264)法說會對今明2年營運成長釋出樂觀展望，看好今年半導體市況、資本支出估維持去年高檔規模，投顧法人預期受惠車用市場復甦、鼎興廠二期量產帶動，今年營運仍可維持強勁成長、續創新高，將評等調升至「買進」、目標價調升至60元。

欣銓股價2月中觸及49.75元新高後震盪回測45元支撐，今日開高後上漲1.85％至46.75元，早盤持穩盤上、維持逾0.5％漲幅。不過，三大法人上周持續偏空操作，合計賣超欣銓2983張。

欣銓2020年合併營收創96.74億元新高、年增20.18％。毛利率35.2％、營益率23.05％，齊創近10年高點。配合業外顯著轉虧為盈，使稅後淨利17.82億元、年增達60.64％，每股盈餘3.78元，雙創歷史新高。董事會決議擬配息2元，5月27日召開股東常會。

欣銓指出，去年中美貿易戰爭端續燒、新冠肺炎疫情急遽升溫，但全球半導體供應鏈因應變化、在家工作及相關3C產品需求增加，台灣電子業成為受惠者，在華為禁令升級後亦產生些許補位效應，使欣銓營運同步受惠創高。

為因應市場需求預先準備，欣銓近2年資本支出大增，去年跳增近78％至47.65億元。總經理張季明表示，為掌握全球半導體供應鏈重新布局的良好契機，今年資本支出規模仍大，預期將接近去年水準，可望帶動今明2年營收強勁成長。

展望今年半導體市況，欣銓預期疫情將加速數位轉型，5G滲透率提升加深連網普及，數據流量提升亦帶動記憶體需求，電動車等亦帶來成長動力。張季明表示，台灣半導體供應鏈目前相當有活力，希望車用能有強勁復甦，5G、RF將持續成長，通訊亦相當看好。

投顧法人認為，欣銓去年營收、獲利、EPS齊創新高，除了疫情帶動居家辦公需求外，主要由於5G及Wifi 6帶動聯網裝置需求，使射頻IC測試子公司全智科營收年增逾5成。處分機台、子公司投資收益、國外政府補貼則使業外轉盈，使去年獲利表現亮眼。

展望今年，欣銓看好產業趨勢、維持高資本支出規模，投顧法人認為除用於擴充既有產線外，主要仍來自車用市場復甦，且鼎興廠二期預計第二季進入量產，若全數投產將可增加整體產能25％，除提供車用客戶更多元產線，亦可能接獲國際IDM大廠增加的委外釋單。

投顧法人認為欣銓今年相關營運成長動能可望延續，加上國際IDM大廠汽車晶片需求復甦，有助欣銓今年營運續創新高，看好營收可望年增達雙位數百分比、突破百億元關卡，獲利則有望成長逾35％，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價調升至60元。

(時報資訊)