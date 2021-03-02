刮刮樂開春買氣夯 台灣彩券今（2）日再推旺財氣Q萌新款刮刮樂─「寵麻吉」及「加倍旺」等二款，每張售價都是新臺幣200元，上市的2款刮刮樂新品總獎項超過291萬個，頭獎都是200萬元，總獎金逾11億元。

台彩表示，「寵麻吉」每張售價新臺幣200元，雙票面分別以具有「帶財」寓意的可愛柴犬及象徵「吉利」的討喜橘貓為主角，搭配耀眼皇冠與華麗披風的尊貴造型，Q萌爆表、貴氣十足。

台彩表示，「寵麻吉」玩法簡單，以毛小孩飼主們暱稱為「肉球」的腳掌作為中獎符號，只要刮出2個（含）以上的「肉球」符號就中獎，刮出11個「肉球」符號即得頭獎，共有3個頭獎200萬元，1千元（含）以上的獎項超過16萬個，總中獎率34.01％。民眾可以買張「寵麻吉」與毛小孩一起體驗即刮即樂的歡愉，還有機會刮中獎金寵自己，看看是「狗來富」還是「貓招財」。

另一款刮刮樂「加倍旺」每張售價也是200元，台彩說，該款是全新主題的倍數玩法遊戲，簡單又刺激，超過43萬個獎金加倍的機會，最高可達10倍，頭獎200萬元。票面以滿佈耀眼金幣搭配財富向上爆衝的箭頭符號為主體，象徵有機會獲得獎金加倍的刺激感，遊戲玩法為任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」就中獎，即得對應的獎金乘以「倍數區」倍數符號的金額，有機會贏得2倍、3倍、5倍、最高10倍獎金，刮到5倍以上獎金的機會超過7萬個，多達43萬個獎金加倍機會，共有3個頭獎200萬元，總中獎率29％。

(工商 )