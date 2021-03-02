一百萬美國民眾接種輝瑞疫苗不良反應統計。（圖擷自蘇一峰醫師臉書）

新冠疫苗接種討論多時，以效力勝出的輝瑞疫苗，是不少醫界人士心目中的接種首選，但也傳出它副作用不小，引起一些疑慮。現在最新接種輝瑞疫苗不良反應報告出爐了。國內胸腔重症醫師蘇一峰表示，該報告指出打第二劑時副作用更強更不舒服，大家要做好心理準備。

蘇一峰昨在臉書上發文表示，Nature網站發表一項統計，百萬美國民眾接種輝瑞疫苗產生的不良反應，發現打第二劑時副作用更強更不舒服！在列出的九項不良反應中， 打第二劑的所有項目都比第一劑嚴重，其中，注射處疼痛占比最高，其次為疫倦、頭痛和肌肉疼痛。

蘇一峰認為，此項結果很合理，顯示打新冠肺炎副作用越強，免疫力也隨之越強，這也提醒大家， 疫苗第二劑接種會更不舒服，大家要先做好心理準備。

對此結果，民眾紛紛留言，已打疫苗的網友透露，「第二劑是真的不舒服」、「我還是打AZ就好了，怕副作用，明年說不定還要挨對付變種的疫苗注射」、「聰明的就不要打，別當白老鼠」、「個人相信瑞輝更甚於AZ……」、「所以AZ跟BNT，那個才能真正減少重症，減少醫護的負擔呢？」

(中時新聞網)