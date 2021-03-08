我國上周從韓國取得11.7萬劑AZ疫苗，至今衛福部長陳時中仍未透露採購金額，同時指出採購金額因雙方簽有保密協定無法透露，至於外傳韓國是因在上月26日取得輝瑞疫苗，才因此釋出11.7萬劑的AZ疫苗給台灣，陳時中強調，目前還不到疫苗廠互通有無的時候，應與此事無關。

陳時中指出，依照國際慣例所有的新藥價格都是保密的，因此這次新冠疫苗的採購，多數業者也都會簽保密協定，價格不便對外透露，至於韓國應不會拿到輝瑞疫苗就釋出AZ疫苗給台灣，因為國際上疫苗數量尚未到能夠互通有無的階段，不是說這邊多拿，就可以釋出給別人，另外錢是付給AZ，不是韓國。

至於COVAX疫苗何時才能夠到來？陳時中坦言目前尚未接到消息，聯合國非會員國的部分疫苗都還沒有發配出去，非洲有些國家是有發貨了。疫情監測組組長周志浩補充，COVAX目前所發送的疫苗是針對開發中國家，因此廠牌與我國採購的不同，至於與我國採購相同廠牌的國家，目前都尚未收到取貨通知。

陳時中則說，自己猜測應是與這次分配的為疫苗有關，COVAX過去曾分配過藥物，但藥物本身就不需經過太多通關的檢驗措施，而這次所分配的是疫苗，可能是各國對疫苗的輸入規定各有不同，導致發送疫苗時還需通過繁複的檢驗程序，程序上才會有所落後。

(中時 )