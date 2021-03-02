勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地，提供免費硬體設備與自造空間，幫助創客實現創新創業的夢想。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地，提供免費硬體設備與自造空間，透過專業師資引導創客創意發想，讓創客實踐創作、進駐交流，培養創業所需具備的能力，進而幫助創客實現創新創業的夢想。

退役青年張日榮服役期間不忘透過創客基地學習，啟發替農民運銷農產品的想法，由集資文案撰寫與產品包裝設計，創造幫助農民將農產品行銷至集資平台銷售的新通路模式。

張日榮在南投縣政府服役期間與創客基地南投據點接觸後，時常利用服勤後空餘時間前往南投據點旁聽及學習，進修數位機具等相關課程，學習專業知能，奠定基礎。

他曾前往日本打工度假一年，在日本體驗過與台灣農產品不同的運銷通路，回台之後，他觀察發現農民的農產品銷售通路受限，興起替農民運銷農產品開拓新通路的想法，在創客基地的學習更打開他的創發思路。

自日本回台後，延續服役時從創客基地學習到的繪圖軟體技術及數位機具使用基礎技巧，創業期間持續充實自我，張日榮參與創客基地舉辦的軟硬體課程與講座，提升自身市場競爭力。

此外，更透過創客基地機器設備及開源軟硬體，協助農民設計製作農產品包裝盒，已設計出多款不同農產品包裝盒，善加使用創客基地空間拍攝農產行銷介紹影片，降低創業初期行銷宣傳之成本，達到最大化效益。

目前在「嘖嘖集資平台」已成功上架數個農產集資計畫項目，都在預定時間內成功達標，並獲得許多的迴響。

(中時 )