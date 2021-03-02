「ESG」投資在2020年躍升投資新寵，績效也大放異彩。隨著歐盟承諾加大乾淨能源相關投資，加上美國新任總統拜登著眼於氣候變遷而推動的2兆美元綠色新政商機，ESG儼然已成長期投資主流。國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」於2020年下半年即跟上此趨勢，不僅率先推出以ESG為主題的投資組合產品「永續投資王」，並將在今年4月21日攜手國內線上財經巨頭--鉅亨網，結合鋒裕匯理、法巴、百達與瑞銀等知名資產管理業者，聯合舉辦ESG投資論壇，分享ESG策略的投資新契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「ESG」分別代表環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）。相較於過往投資時只注重大量財務指標與未來獲利預期，ESG策略更著重於企業的責任與品質。因此，ESG策略的出現，除了讓全球暖化威脅人類物種能否延續受到重視外，大量企業為牟取巨額獲利卻不負責任地汙染土地、海洋與空氣，也引起社會的高度重視，並成為ESG蓬勃發展的主因。現在不僅有越來越多的資金宣示，未來將投資在ESG評分較高的公司，採用ESG策略的基金數更持續攀升。

張榮仁指出，ESG投資已蔚為風潮，而歐盟加大乾淨能源投資及拜登的綠色新政更成為投資的強力推手。根據Bloomberg資料統計，WH乾淨能源指數2020年漲幅即超過200%，ET50環境科技指數也有86%的漲勢，而與環境生態及乾淨能源相關的基金去年的績效表現也可圈可點。

張榮仁引述社會科學研究網SSRN的研究報告指出，相較於ESG評分較低的品牌，消費者更偏好、也願意付更多的錢來購入ESG高評分的品牌，相關產品利潤自然較高。因此，ESG評分較高的公司通常有獲利與股價較高的雙重優勢，企業競爭力自然提高。除了獲利較好，ESG評分較高的公司的期望存續期間更長、倒閉機率也更低，也讓銀行願意用較低利率出借資金。隨著越來越多資金標榜投資在ESG高分公司，股價自然更加水漲船高。

有鑑於ESG長期的投資潛力，「鉅亨買基金」與「鉅亨網」特別安排在今年世界地球日前一日（4月21日），共同舉辦ESG投資論壇，此活動已獲得多家知名基金公司的熱烈迴響與參與。張榮仁表示，ESG的推動，不僅對企業經營有利，對環境保護有益，也能讓投資人得利，創造三贏格局，歡迎投資人當天前來共襄盛舉。

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