台中市府為推動性別平等，推出「性平漫遊」系列特展，展出台中市推動性別平等工作成果，及多元的性別平等措施與創意。首站今2日於台灣大道市政大樓惠中樓中庭展出，之後將巡迴東區、西區、豐原、潭子、北區，以及台中市兒童青少年福利服務中心，每處展期一個月，共邀民眾觀展，來趟台中性平輕旅行。

社會局表示，展出台中市推動性別平等工作的歷程、性別主流化六大工具與運用、消除對婦女一切形式歧視公約宣導成果。

各機關與區公所呈現推動性別平等亮點方案，例如，地政局以遺產繼承權為主題，降低女性拋棄繼承的比例；民政局在殯葬服務業評鑑中融入性別觀點，包含點主儀式、主奠者不應受限於男性，應讓不同性別都有參與機會。

區公所依照在地特色文化，在性平方案中融入性別概念，如東區的性平媽祖活動，翻轉女性不能抬轎的傳統文化；西區的性平友善地圖，介紹符合性平友善環境的在地景點；南區性平運動會，以「職業不分性別」等主題設計趣味競賽項目，破除職業與角色的性別迷思。

社會局指出，「性平漫遊」系列特展現場設置文青趣味打卡牆，供民眾互動拍照，並於「台中市政府性別平等專區」提供數位觀展，期盼性平的風氣擴散至整座城市，共同建構性別友善台中城。

展覽3月於台灣大道市政大樓惠中樓、4月於東區區公所、5月於西區區公所、6月於豐原區公所、7月於潭子區公所、8月於北區區公所、9月於台中市兒童青少年福利服務中心展出，展覽開放時間均配合館舍開放時間，並請民眾配合防疫相關規定觀展。

台中市府為推動性別平等，推出「性平漫遊」系列特展，展出台中市推動性別平等工作成果，及多元的性別平等措施與創意。

(中時 )