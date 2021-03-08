台中市副市長令狐榮達8日參加開工動土典禮。（陳淑娥攝）

台中市副市長令狐榮達8日參加開工動土典禮。（陳淑娥攝）

台中市首座市民活動中心，圖為模擬圖。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府投入總經費近1407萬元，將大甲區武陵社區活動中心拆除後進行擴建，打造中市首座市民活動中心，面積達98坪，預計年底可完工。副市長令狐榮達8日參加開工動土典禮表示，未來落成後，將可提供市民舒適、安全及設備完善活動場域。

市府為提供武陵社區更優質活動場域，將原有老舊且有安全疑慮的社區活動中心拆除後再進行擴建。今天舉行動工典禮，包括民政局長吳世瑋、社會局副局長陳仲良、大甲區長顏金源、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌均出席。

令狐榮達指出，武陵社區活動中心於1981年啟用，由於館舍鋼筋鏽蝕嚴重，加上大面積混凝土剝落，耐震能力不足，有使用安全疑慮，因此，去年動用市長第二預備金進行拆除，並由民政局補助規劃設計經費，以及大甲區公所今、明2年共編列經費近1300萬元，投入總經費近1407萬元，全力支持擴建工程。

此外，未來新活動中心落成啟用後，將可提供集會活動、老人共餐，社區班隊等使用，方便推展各項社區化福利服務，並強化社區整體量能。他感謝各界的努力與支持，才能在今日順利開工，並預祝工程圓滿順利。

吳世瑋指出，原有武陵社區活動中心拆除後，相鄰的長壽會館雖可作為社區活動中心的替代場所，但會館面積僅30坪，平時提供社區長者休閒文康、辦理關懷據點定期使用，若加上原社區活動中心班隊使用，空間相對不敷使用。此次擴建工程，除規劃戶外活動空間，並打造一層樓多功能活動中心，讓武陵社區的凝聚力更加提升、社區更加活絡。

(中時 )