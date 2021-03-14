農業局指出，若有蛇、蜂入侵民宅、居家環境、社區或學校等事件，可立即撥打市府消防局專線119。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

農業局指出，若有蛇、蜂入侵民宅、居家環境、社區或學校等事件，可立即撥打市府消防局專線119。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

農業局指出，若有蛇、蜂入侵民宅、居家環境、社區或學校等事件，可立即撥打市府消防局專線119。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中近日有眼鏡蛇出沒造成民眾恐慌事件，農業局表示，近日天氣逐漸暖和，蛇類開始出沒，若有蛇類入侵民宅或居家環境事件，可依慣例撥打市府消防局119專線報案，經通報後專業廠商將於30分鐘內抵達現場並立即處理，維護市民居住安全。

農業局表示，依台中市野生動物保育學會2011至2020年資料指出，眼鏡蛇、雨傘節與龜殼花等有毒蛇類均為中市常見蛇類，其中以眼鏡蛇居冠（25.19％）。因這些有毒蛇類族群量穩定，行政院農業委員會已於108年將龜殼花、雨傘節及眼鏡蛇由保育類調整為一般類野生動物。

農業局指出，若民眾於野外從事戶外活動或農作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，多數蛇類不會主動攻擊人，民眾看到蛇類也請快速離開勿接近。若有蛇、蜂入侵民宅、居家環境、社區或學校等事件，可立即撥打市府消防局119專線錄案，蛇類案件通報後，專業廠商30分鐘內抵達報案現場並於1小時內處理；蜂類則於2天內處理。

農業局呼籲，如不小心被毒蛇咬傷，應立即保持鎮靜避免亂動肢體，儘可能記住蛇類外型特徵，如顏色、斑紋、頭型等，以便送醫時供醫師作為治療參考；傷口部分則移除肢體上束縛物並壓迫性包紮，且勿束過緊，再將患肢擺放低於心臟位置，以夾板固定患肢後，儘速就醫或撥打119專線求助送醫。

(中時 )