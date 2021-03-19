首批AZ COVID19疫苗19日早上送抵桃園林口長庚醫院，首批送達疫苗為150劑，每劑可供10人施打。目前院方已經做好準備，待中央流行疫情指揮中心下令，隨時可以施打。

林口長庚醫院指出，1劑疫苗為5毫升，每人每次需要0.5毫升，此次疫苗到貨前，已經透過網路投票，由有意願的醫護施打。第一順位是首當其衝，會接觸到新冠確診者的醫護，第2是間接接觸的醫護，第3是行政人員。不過醫院人太多，目前僅排到第2順位。

(中時 )