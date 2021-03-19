AZ疫苗送抵林口長庚 院方：接獲指令馬上就可施打 14:332021/03/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首批AZ COVID19疫苗19日早上送抵桃園林口長庚醫院，首批送達疫苗為150劑，每劑可供10人施打。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批AZ COVID19疫苗19日早上送抵桃園林口長庚醫院，首批送達疫苗為150劑，每劑可供10人施打。目前院方已經做好準備，待中央流行疫情指揮中心下令，隨時可以施打。 林口長庚醫院指出，1劑疫苗為5毫升，每人每次需要0.5毫升，此次疫苗到貨前，已經透過網路投票，由有意願的醫護施打。第一順位是首當其衝，會接觸到新冠確診者的醫護，第2是間接接觸的醫護，第3是行政人員。不過醫院人太多，目前僅排到第2順位。 70.3萬份藻礁公投送件 環團：民進黨最大輸家 歐盟：AZ疫苗安全有效 但罕見血栓無法全然排除 (中時 ) #施打 #疫苗 #醫護 #AZ #送抵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃立民：參考歐盟報告 再決定施打政策 04:102021/03/19 焦點要聞 首批AZ疫苗來了！第一波逾5千劑送達台大新光桃園等醫院 12:472021/03/19 生活 百貨員工帛琉返台 轉內勤避人群 04:102021/03/19 焦點要聞 帶頭打AZ疫苗很掙扎 陳時中曝背後原因 13:412021/03/19 生活 全台57醫院 22日開打AZ疫苗 04:102021/03/19 焦點要聞 共享機車申訴 一年41件 03:052021/03/19 生活 台南僅3成醫護 願接種AZ疫苗 04:102021/03/19 地方新聞 中階旗艦新機熱鬧開打 防水、防塵、鏡頭像素提升 04:102021/03/19 時尚消費 羅技RALLY BAR 全功能視訊會議系統強勢登台 11:512021/03/19 財經 打炒房！蘇貞昌：想賺錢可做生意 不要把房屋當成商品炒作 12:362021/03/19 房市新訊 歐盟血栓調查結論出爐：AZ疫苗安全有效 好處大於風險 04:052021/03/19 國際 生活熱門新聞 社區保全踩萬元潮鞋上班 她一問背景嚇傻：臥虎藏龍 - 生活 凍3天！周日冷空氣變更強 氣象局：恐升級冷氣團 - 生活 改名扣打用光踏上「不鮭路」？律師曝一招輕鬆解決 - 生活 今天來了9隻鮭魚 壽司郎店員崩潰對話曝光網笑噴 - 生活 確診數破千！今增6境外 自菲律賓、美國、巴拉圭及印尼入境 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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