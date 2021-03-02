總統蔡英文今日參訪教育創新合作社，她希望藉由量變帶動質變，縮短城鄉教育差距，也提供給雙語教育新的模式，未來不只是英文，還有數學、歷史、地理等科目，思考如何量化，帶動品質提升。

總統府指出，教育創新合作社是台灣第一個教育創新NPO聯合辦公室，由「為台灣而教教育基金會」、「均一平台教育基金會」及「誠致教育基金會」等三個非營利組織共同組成。蔡英文先參觀該社的辦公空間，並聽取「3+1教育創新的三支箭，官民協力的一條心」簡報。

蔡英文表示，這一群新生的力量，把台灣社會中最困難的一環承接起來，相信將來有一天會從「量變到質變」，整個社會會因為大家的努力而不一樣，特別是補足了長久以來，社會跟教育最難的「城鄉差距」，她看到的不是偏鄉可以追得上城市，而是偏鄉可能是一樣好，或者更好的教育機會。

蔡英文感謝教育創新合作社，幫政府找了一個答案，而政府有義務讓這個答案能夠擴張，讓整個社會能夠有一個優質、平等及終身學習的教育機會及目標，政府也會竭盡所能，讓這條路開得更大、走得愈順。

她認為，公共政策最大的挑戰就是把大家成功的經驗很快速地複製，她也希望大家能夠多與政府進行討論，讓偏鄉或都會區不同的角落中，有需求的小朋友都可以得到幫助；但是，在快速複製的過程中，最重要的是仍然可以保有「初心」及「品質」，尤其是保有初心的老師，但這也是最困難的事，她期盼有更多年輕人能夠加入。

蔡英文表示，這也提供了雙語教育一個模式、一條路，將來不只是英文，還有數學、歷史、地理等，重點是要如何量化，這是大家共同的挑戰，也希望大家持續協助政府，未來如果在工作或運作上有需要協助的地方，政府也會來幫忙，她很高興彼此能夠成為夥伴關係，也很高興看到過去的努力開花結果。

(工商 )