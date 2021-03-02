潮州綠色隧道啟動電線地下化工程，完工後電力系統不再受到颱風影響，隧道整體視覺也更美觀。（潘建志攝）

屏東潮州泗林綠色隧道是當地著名景點之一，帶來許多觀光人潮。不過每逢颱風季，茂密的小葉欖仁枝葉容易折斷，甚至整棵樹傾倒，壓斷電線、電桿造成停電，鎮公所因此啟動電纜地下化工程，讓電力系統不再受到颱風影響，隧道整體視覺也更美觀。

潮州綠色隧道是2003年當地社區進行營造，爭取經費向台糖租用土地打造。長1.2公里的道路，兩旁共種植498棵小葉欖仁，經過十多年成長已長得枝葉茂密，讓人心曠神怡，除了是在地人休憩好去處，經網友口耳相傳，也成為潮州知名景點。

不過因小葉欖仁淺根性及樹枝易斷性，每遇到颱風樹枝掉滿地，甚至因未修剪枝葉倒致頭重腳輕，整棵樹傾倒，扯斷電線、壓斷電桿，影響供電系統。2016年的尼伯特颱風就因為樹倒壓斷電桿，造成鄰近村落部分區域中斷供電近一個月。

目前隧道樹木只剩475棵，已倒了23棵。因此每到颱風季，是否樹木修剪便引發各界不同聲音，部分鎮民因擔心影響電力，加上遮蔭、觀光等因素，贊成修剪樹木；但部分環保人士因認為修剪不當，會影響樹木生長而反對。

鎮公所因此啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」計畫，上月24日動工，預計3月底完成全線配管配線工程。完工後不但電力系統不再受到颱風侵襲影響，保障周邊鎮民生活，少了電線桿的隧道整體視覺將更美觀，更適合拍網美照，可望為潮州帶來更多觀光效益。

(中時 )