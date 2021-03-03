央行公布去年12月五大銀行購新屋貸款利率來到1.35%，開發金(2883)旗下凱基銀行為協助早期購屋且房貸利率在1.45%以上的民眾減輕利息負擔，或有增貸需求的既有房貸族，即日起至今年6月30日止，推出「增好貸」房貸轉貸專案，提供利率最低1.33%起，且享開辦費六折優惠。另外，房屋所在地非六大都會區內的房貸族，可利用凱基銀行提供的「房貸健診」免費服務，洽專人評估自身財務狀況及還款能力，也能享有優惠房貸利率。

民眾只要在其它銀行的房貸往來超過一年以上且符合自住條件，就可以申辦凱基銀行「增好貸」房貸轉貸專案，享有利率最低1.33%起，且開辦費六折的優惠。若以轉貸前後平均年利差0.15%來計算，每千萬元房貸第一年可省約1萬5千元利息，20年下來可省下超過16萬元利息，即使扣除轉貸規費成本等相關費用後，仍有很大的轉貸省息利益，不只降低未來還款負擔，還可將節省下來的利息費輕鬆活化為現金運用，如資金周轉、房屋裝潢、子女教育基金、旅遊規劃等。

凱基銀行消費金融處副總經理李吉彬表示，房貸族原本即背負較高的房貸金額，即使是些微的利差，每月減輕的利息支出也會很有感，利率的高低更直接影響房貸族的生活品質。要特別注意的是，房貸轉貸除了考量利率之外，還要評估與原銀行的房貸合約是否有收取違約金條款，以及轉貸後是否產生政府規費、開辦費等成本，倘若計算轉貸後第一年省下的利息比轉貸成本還多，且新申貸銀行的長期利率低於原貸款銀行，就是轉貸的好時機。除此之外，轉貸時若剛好有額外的資金需求，也可以再利用目前的低利率，額外增貸一筆資金利用，相較於新申辦一筆信貸，不僅利率較低，也不需負擔額外的信貸開辦費，是減輕融資成本的好選擇。

(時報資訊)