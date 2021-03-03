據統計，跨國股票型基金近一個月的績效前10名，依次為群益工業國入息基金、聯邦全球高息策略基金、野村全球品牌基金、第一金全球AIFinTech金融科技基金、新光全球宅經濟基金、華南永昌全球物聯網精選基金、摩根全球創新成長基金、合庫AI電動車及車聯網創新基金、凱基銀髮商機基金，以及富蘭克林華美策略高股息基金。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，美債10年期殖利率突破了1.5%引發債券賣壓，並造成風險資產大幅波動；不過以三年前的債券殖利率快速衝破2.6%造成美股大幅重挫的歷史事件來看，當時隨著市場適應逐步上升的債券殖利率，加上企業獲利支撐，美股隨後一路上漲至當年的十月高點。而現今在美國經濟復甦的背景下，今年GDP成長率有望破6%，企業獲利更上看20%以上增幅，這些短期的波動只是對高成長類股以及科技族群所做的估值調整，後續資金仍有機會再流入股市，並推升股市創新高。

陳昶宇指出，觀察二月份的美股結構，已從漲多的成長股、高科技股輪動至去年受疫情影響較大的族群如金融、中小型股、原物料；此外，國際半導體產業協會表示，今年的晶圓廠、半導體材料與封測等需求的推升將使半導體設備支出續創新高達到660億美元；美國手機晶片龍頭也表示，晶片的交貨期已延長到30多週，藍芽晶片的交貨期則超過33週，顯示全球手機晶片、PMIC以及MCU等晶片缺貨情況將有望延續至今年底，半導體產業長期展望仍看俏。

(時報資訊)