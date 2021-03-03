全球商用置物設備大廠益張實業（8342）3日公布2020年度合併財報，去年度合併營收15.7億元、年增23％，但受惠於醫療照護及倉儲物流應用等高毛利率產品銷售成長、中美貿易戰轉單效益，及認列嘉義大埔美園區土地廠房處分利益，稅後盈餘1.89億元、年增85％，EPS5.63元，高於2019年度3.05元。益張去年度股利，董事會3日決議每股擬配現金股利4元。 展望今年營運，益張透露，倉儲物流系統去年打進全球知名美國電商業者，今年可依電商客戶建置倉儲進度，持續出貨，因此，公司仍看好今年營運可望比去年好。

益張董事會決議通過去年度股利，每股將配發現金股利4元，含盈餘配息每股3元，及資本公積配息每股1元，以3日收盤價56.4元計算，現金殖利率7.1％。

益張2020年度合併營收15.7億元、年增23％，但因去年面臨新台幣大幅升值的不利因素，導致影響毛利率約4％，也提列匯兌損失，每股逾0.6元。

益張去年度受惠於醫療照護及倉儲物流應用等高毛利率產品銷售成長、中美貿易戰轉單效益，及原物料採購整合、預先備料降低成本等諸多有利因素，抵銷匯損不利因素，使得公司2020年毛利率仍能維持平穩在19.7％，略低於2019年19.8％。

益張指出，公司位於嘉義大埔美園區土地廠房，2020年完成出售轉讓程序，去年第四季入帳，處分利益約七千萬元，EPS貢獻約2.1元，使得益張2020年稅後淨利1.89億元、年增85％，EPS5.63元，優於2019年度3.05元。

面對去年新台幣強勢升值趨勢，益張在產品結構調整、生產效益提升，及原物料備料效益等因素貢獻下，本業獲利仍維持成長，成功克服外部環境的不利因素干擾。

益張2020年在醫療照護、倉儲物流領域的高附加價值產品，銷售金額約2.3億元、年增18％，另公司倉儲物流系統在美國市場，也成功進入全球知名電商業者，加上後續擬將持續深耕倉儲物流應用的各項置物，及物流台車產品開發，將有利於公司未來營運的增長。

益張強調，去年營運再回到成長趨勢，展望今年營運，在日本、美國及歐盟等大型客戶的合作開發機會增多下，公司多項合作案，有很大機會陸續於今年度開始出貨，加上美國目標客戶轉單效益，已成為常態，這有助於今年營運表現可望維持成長態勢。

(工商 )