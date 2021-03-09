資訊服務廠商普鴻資訊（6590）董事會9日通過2020年度財務報告，全年獲利大幅成長，稅後淨利為8,015萬元，年增79.05％，2020年每股盈餘為4.09元，優於2019年同期的2.78元。普鴻董事會也決議通過將配發3.5元現金股利，配息率85％，將於5月28日舉辦股東常會。

普鴻2020年全年營收為4.08億元，較去年同期4.01億元成長1.80％。普鴻表示，2020年本業營收及獲利皆較2019年同期成長，續創新高，全年平均毛利率約47％，優於去年同期的37％，主要來自於普鴻資訊支付應用、資安產品及子公司捷智商訊監理科技產品整體市占率的提升，由於新客戶數快速增加，使公司更具經濟規模，同時帶動毛利率的成長。

普鴻指出，為因應FinTech發展，各銀行核心系統數位轉型已成當務之急。因普鴻資訊支付應用、資安產品以及子公司捷智商訊監理科技產品皆為在市場有成績，預期今年營收主要貢獻將來自於銀行核心系統數位轉型。

捷智商訊已於1月18日正式掛牌登入興櫃，普鴻持股為63％，聚焦在監理科技、洗錢防制及法規報表等項目，普鴻表示，與捷智商訊聯手提供客戶解決方案，也對公司整體營運也帶來經營綜效。

展望未來，普鴻表示，將持續加速自有支付應用及資安產品的研發計畫，透過微服務（micro service）等新架構，建立擴充性高及彈性大的產品及服務。

(工商 )