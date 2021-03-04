美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）接連遭3名女子指控性騷擾，他今天出面對自己曾造成的任何「傷害」致歉，但也表明不會因此辭官。

法新社報導，古莫涉嫌性騷擾的指控上週遭披露後，他今天首度出面向記者表示：「我不會辭職。」

古莫為自己曾造成的任何「傷害」致歉，還說他現在明白他當時的舉動讓人感到「不舒服」。

63歲的古莫說：「我不是故意的。我真心致上深深的歉意。我感覺很糟。坦白說，我覺得很尷尬，要這麼說出來並不容易。」

古莫表示，他會「全力配合」紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）針對他的行為所主導的獨立調查。

古莫籲請紐約州民在「針對指控做出論斷」之前，先靜候調查結果出爐。

已擔任3任紐約州長的古莫說：「瞭解事實後再做決定。」

民主黨籍的古莫去年春天因處理紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情成為全國政治明星，如今卻陷入身敗名裂的窘境。

古莫前助理鮑藍（Lindsey Boylan）上週指控，她於2015到2018年替古莫政府工作期間，古莫曾對她做出不必要的肢體接觸。36歲的鮑藍指控，古莫未經同意就強吻她的嘴唇，還提議玩脫衣撲克，並「竭盡所能要摸我下背部、手臂和大腿」。

古莫重申上週末期間發布的否認聲明：「我從未不當觸碰過任何人。」

他還說：「當時我完全不知道我有讓任何人感到不舒服。」

鮑藍提出指控的幾天後，另一名古莫的前助理班奈特（Charlotte Bennett）向「紐約時報」披露，古莫去年對她性騷擾。紐時報導，古莫去年6月對25歲的班奈特說，他樂於和20多歲的女性約會，還問她會不會認為年齡構成男女交往的問題。

班奈特表示，雖然古莫從未觸摸她，但「我知道州長想和我上床，我感到相當不舒服和恐懼」。

第3名指控古莫性騷擾的女子是33歲的魯克（Anna Ruch），她1日也告訴紐時，她在2019年9月一場婚禮宴會上遇見古莫，古莫將手放在她露出的下背部，她趕緊推開，古莫接著問能否親吻她。

民主黨人和共和黨人都加入指控古莫性騷擾的女性和反性騷運動人士行列，呼籲古莫下台。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100304

(中央社)